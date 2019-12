A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Sp. Braga

O Benfica divulgou esta quarta-feira a lista de convocados para o jogo com o Sp. Braga, encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para esta noite (20H45), convocatória que não sofre qualquer alteração relativamente aos dois últimos jogos das águias – Zenit e Famalicão.Como tem vindo a suceder nos encontros que se disputam no Estádio da Luz, a equipa não realizou estágio. No entanto, os jogadores foram informados de quem está escalado para o encontro com os arsenalistas. E não há qualquer mudança, sendo de destacar que Gabriel – o médio saiu com queixas no encontro com o Famalicão – está, efetivamente, apto para dar o contributo à equipa da Luz, na partida da Taça de Portugal.No boletim clínico continuam Rafa (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda), David Tavares (lesão muscular na face anterior da coxa esquerda) e André Almeida (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda).Zlobin e Vlachodimos;: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Jardel, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo;: Samaris, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Chiquinho, Caio Lucas e Cervi;: Seferovic, Jota e Vinícius.