O onze do Benfica para o jogo com o P. Ferreira

Já é conhecido o onze do Benfica para o encontro com o P. Ferreira marcado para as 17h30. Líderes do campeonato, com mais 7 pontos do que o FC Porto, os encarnados podem aumentar provisoriamente para 10 a vantagem pontual para os dragões caso vençam esta tarde na Mata Real.





Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Rafa e Vinícius



P. Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marco Baixinho, André Micael e Oleg Reabciuk; Pedrinho, Diaby, Eustáquio e Adriano; Hélder Ferreira e Douglas Tanque