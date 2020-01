O onze do Benfica para o jogo com o Belenenses SAD

Já é conhecido a equipa titular do Benfica para o encontro com o Belenenses SAD, marcado para as 19h00 desta sexta-feira, no Estádio da Luz. À entrada desta jornada os encarnados encontram-se na liderança da prova, com 51 pontos, enquanto que os azuis do Restelo estão no 15.º lugar, com 18.





Vlachodimos, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Pizzi e Cervi; Rafa e Vinícius.André Moreira, Esgaio, Gonçalo Silva, Akas Chima e Nilton; Nuno Coelho, Show, André Santos e Varela; Casierra e Licá.Suplentes do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Gabriel, Chiquinho, Jota e Seferovic.Suplentes do Belenenses SAD: João Monteiro, Chano, Ruben Lima, Phete, Danny, Matias e Edi Semedo.