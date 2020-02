A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Famalicão

Bruno Lage chamou 18 jogadores para o jogo com o Famalicão (19h15 na Luz), referente à Taça de Portugal. Como Record adiantou, Florentino está entre as opções do treinador das águias. Weigl é o único jogador que consta no boletim clínico. As águias revelaram que tem uma infecção respiratória.





Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;Defesas: Tomás Tavares, Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo;Médios: Florentino, Pizzi, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Taarabt e Rafa;Avançados: Seferovic, Jota e Vinícius.