A lista de convocados do Benfica para o clássico com o FC Porto

Bruno Lage chamou 19 jogadores para o clássico entre Benfica e FC Porto a contar para a 20ª jornada da Liga NOS, que será jogado neste sábado no Estádio do Dragão, a partir das 20h30. Dyego Sousa é a grande novidade, estreando-se nos eleitos de Lage.





Gabriel não defronta os azuis os brancos tal como Record informou Também Jardel é baixa confirmada para o jogo. O capitão das águias está a contas com uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito contraída ante o Famalicão, em jogo da Taça de Portugal.Ivan Zlobin e Odysseas Vlachodimos;Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo;Chiquinho, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Taarabt, Florentino, Samaris e Rafa;Vinícius, Dyego Sousa, Seferovic e Jota.