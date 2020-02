A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Sp. Braga

Bruno Lage convocou 19 jogadores para o jogo desta noite, com o Sp. Braga, que se disputa a partir das 18 horas, no Estádio da Luz.





No boletim clínico dos encarnados constam três jogadores: André Almeida, a recuperar de uma lesão traumática no tornozelo direito; Gabriel, que sofre de uma patologia ocular, e Jardel, a debelar uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito.Odysseas e Ivan Zlobin;Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares;Chiquinho, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Taarabt, Florentino, Rafa e Cervi;Dyego Sousa, Seferovic, Jota e Vinícius.