Vieira sempre com a equipa

Luís Filipe Vieira viajou com a equipa até Barcelos e assistiu ao jogo no camarote. O presidente do Benfica, que já se tinha deslocado à Ucrânia para o jogo da 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, frente ao Shakhtar de Luís Castro, esteve sempre com a comitiva até à hora da partida com o Gil Vicente. Vieira fez-se acompanhar de Domingos Almeida Lima, Alcino António e Sílvio Cervan, vice-presidentes do clube.

O acompanhamento da equipa surge numa altura sensível do campeonato, e até da época, e, por isso, Luís Filipe Vieira tem procurado transmitir confiança total, tal como o nosso jornal já deu conta. Neste jogo não foi exceção.