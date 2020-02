Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Shakhtar, marcado para as 20 horas na Luz.





O onze provável do Benfica para o duelo com o Shakhtar da Liga Europa



O onze provável do Benfica para o duelo com o Shakhtar da Liga Europa

No boletim clínico das águias constam três nomes: André Almeida (lesão traumática no tornozelo direito),Gabriel (patologia ocular) e Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito).Mile Svilar e Odysseas;Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;Julian Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi e Chiquinho;Vinícius, Seferovic, Jota e Dyego Sousa.