A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Moreirense

O Benfica divulgou esta manhã a lista de convocados para o jogo com o Moreirense (20H45), no Estádio da Luz. Tal como Bruno Lage havia anunciado ontem, Seferovic fica de fora dos eleitos (lesão muscular na perna esquerda) e Ferro está em condições de ir a jogo.





O capitão Jardel continua lesionado e a contas com uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito desde 4 de fevereiro.No boletim clínico das águias disponibilizado hoje no site dos encarnados continuam a constar André Almeida (lesão traumática no tornozelo direito) e Gabriel (patologia ocular).Mile Svilar e Odysseas;: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;: Chiquinho, Julian Weigl, David Tavares, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa e Cervi;: Dyego Sousa, Vinícius e Jota.