A lista de convocados do Benfica para o jogo com o V. Setúbal

O treinador do Benfica manteve este sábado praticamente a mesma convocatória para a deslocação a casa do V. Setúbal, na 24.ª jornada da Liga NOS.Em relação ao empate com o Moreirense (1-1), Bruno Lage apenas deixou de fora o médio David Tavares, que já tinha sido o jogador preterido na ficha de jogo da partida da ronda anterior.





De fora, por motivos físicos, continuam o guarda-redes Ivan Zlobin, os defesas André Almeida e Jardel, o médio Gabriel e o avançado Seferovic.O Benfica, segundo classificado, com 58 pontos, visita este sábado o V. Setúbal, 12.º, com 27, numa partida com início marcado para as 18 horas e que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.Mile Svilar e Odysseas;Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;Florentino, Julian Weigl, Taarabt, Samaris, Pizzi, Chiquinho, Rafa e Cervi;Vinícius, Dyego Sousa e Jota.