Tribunal confirma multa de 18.630 euros ao Benfica por petardo lançado na Feira

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou a condenação do Benfica ao pagamento de uma multa de 18.630 euros por um petardo lançado por adeptos encarnados durante o jogo com o Feirense, da época 2017/2018 da Liga NOS.

O acórdão do STA, consultado hoje pela Lusa, revogou a decisão do Tribunal Central Administrativo Sul que tinha anulado o ato disciplinar aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e confirmado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Os juízes consideraram que o Benfica não cumpriu com os seus deveres de formação, vigilância e segurança, responsabilizando o clube pelo comportamento dos seus adeptos durante e após o jogo, que decorreu em Santa Maria da Feira, em 17 de março de 2018.

O momento em que o guardião do Feirense é atingido por um petardo atirado pelos adeptos do Benfica

No recurso interposto para o Supremo, a FPF refere que esta questão é suscetível de ser repetida num número indeterminado de casos futuros, porquanto "desde o início de 2017 até à presente data deram entrada no TAD mais de 70 processos relativos a sanções aplicadas a clubes por comportamento incorreto dos seus adeptos".

O jogo entre o Feirense e o Benfica, que terminou com a vitória dos 'encarnados' por 2-0, foi interrompido pouco antes do apito para o intervalo, devido a uma "altercação" na bancada central do estádio, onde se encontravam apenas adeptos da equipa da casa.

No decurso daquela interrupção do jogo, os adeptos benfiquistas situados na bancada topo sul incendiaram cadeiras, acenderam artefactos pirotécnicos e arremessaram vários objetos, nomeadamente isqueiros, na direção de jogadores do Feirense.

Ainda durante a interrupção do jogo, foi arremessado por estes mesmos adeptos um petardo que rebentou junto ao guarda-redes do Feirense, Caio Seco, e ao árbitro principal.

O jogador não chegou a precisar de receber assistência médica, tendo continuado a jogar em menos de um minuto, sem lesões aparentes.

Até ao final do jogo e após o mesmo, os adeptos benfiquistas voltaram a deflagrar dezenas de artefactos pirotécnicos, incluindo foguetes, potes de fumo e 'flashlights'.

Após o final do jogo, foram recolhidos e apreendidos pela PSP, na bancada topo sul do estádio, 11 invólucros de engenhos pirotécnicos que foram ali acionados durante o jogo.

Os agentes recolheram ainda cinco isqueiros que foram arremessados para o relvado a partir da bancada topo sul do estádio.