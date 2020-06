Grimaldo não joga mais esta época

O pior cenário confirmou-se. Grimaldo contraiu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e não joga mais esta temporada, anunciou hoje a BTV referindo-se ao boletim clínico. O espanhol vai parar entre seis e oito semanas e, por isso será apenas opção em 2020/21. O esquerdino, de 24 anos, não será sujeito a qualquer procedimento cirúrgico.





Grimaldo, recorde-se, lesionou-se na sequência de um choque com Cervi, num lance que envolveu ainda o lateral do Portimonense, Hackman. Agora, ao que tudo indica, será Nuno Tavares a jogar do lado esquerdo, ele que substituiu o colega no Algarve.(em atualização)