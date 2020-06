Uma estreia e um regresso nos convocados do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Bruno Lage revelou esta terça-feira a lista de convocados do Benfica para a deslocação ao reduto do Rio Ave, a contar para a 27ª jornada da Liga NOS, que se disputa amanhã, a partir das 21h15.





Gonçalo Ramos é a grande novidades nos eleitos dos encarnados, fazendo a estreia em listas para jogos do campeonato. Já Zivkovic está de regresso.Indisponíveis para o embate em Vila do Conde estão David Tavares (ainda positivo à Covid-19), Grimaldo (lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo) e Jardel (rotura muscular na região posterior da coxa esquerda). Por castigo, André Almeida também não pode defrontar o Rio Ave.Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro e Rúben Dias;Florentino, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Adel Taarabt, Gabriel, Samaris, Rafa e Chiquinho;Gonçalo Ramos, Dyego Sousa, Vinícius, Seferovic e Jota.