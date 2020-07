CMVM levanta suspensão das ações da Benfica SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários levantou a suspensão das negociações de ações da Benfica SAD, suspensas desde terça-feira, depois de se saber que Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio tinham sido constituídos arguidos por fraude fiscal, conforme Record informou.

Na nota hoje divulgada no 'site', a CMVM explica que decidiu levantar a "suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e outros instrumentos relacionados, na sequência da divulgação de informação relevante".

Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou a constituição de três arguidos, uma pessoa singular e duas coletivas, por fraude fiscal, no âmbito da operação 'saco azul', que envolve o Benfica.



Ao final da noite, o Benfica enviou um comunicado à CMVM, no qual se ficou a saber que Domingos Soares de Oliveira também é arguido.



Leia o comunicado do Benfica à CMVM:



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD e a Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A., assim como o Presidente Luis Filipe Vieira e o Administrador Domingos Soares de Oliveira, ambos por serem representantes legais daquelas sociedades, foram constituídos arguidos pela alegada prática de um crime de fraude fiscal qualificada, por se entender que aquelas sociedades obtiveram nos anos 2016 e 2017 uma vantagem patrimonial indevida à qual está associada uma possível contingência fiscal calculada pela Autoridade Tributária no valor total aproximado de €600.000.