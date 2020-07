Luís Filipe Vieira e Benfica SAD também investigados por branqueamento de capitais

A investigação que levou à constituição como arguidos do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e da SAD do clube, incide sobre fraude fiscal, mas também sobre branqueamento de capitais, informou à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).





"Clarifica-se que as diligências tiveram lugar no âmbito de um inquérito onde se investigam os crimes de fraude fiscal e branqueamento", apontou à Lusa fonte da PGR, um dia depois de ser confirmada a constituição como arguidos de Luís Filipe Vieira e do administrador Domingos Soares de Oliveira, enquanto representantes legais da Benfica SAD, e da Benfica Estádio.As investigações incidem sobre uma alegada obtenção de "vantagem patrimonial indevida" por aquelas sociedades nos anos 2016 e 2017. A esta ação "está associada uma possível contingência fiscal calculada pela Autoridade Tributária no valor total aproximado" de 600 mil euros, tal como referido pela SAD à CMVM.