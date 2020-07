Heriberto está perto do Brest

Heriberto Tavares, avançado do Benfica que na última época jogou no Boavista, por empréstimo, pode agora rumar aos franceses do Brest, a título definitivo.





Os clubes estão a ultimar os detalhes da negociação, mas tudo indica que o jogador, de 23 anos, tenha na próxima época a primeira experiência fora de Portugal, ainda que as águias possam vir a manter uma parte do passe. Recorde-se que Heriberto chegou ao Benfica para atuar na equipa B, depois de ter passado praticamente toda a formação no Sporting.