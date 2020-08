Olympiacos insiste em Jota

O Olympiacos continua interessado em contar com os serviços de Jota, a breve trecho. O extremo português está integrado nos trabalhos de pré-época do Benfica e até já marcou um golo, no particular ante o Belenenses SAD (4-0). Contudo, as contratações dos brasileiros Pedrinho e Everton Cebolinha reduziram, e muito, o espaço de manobra do extremo formado no Seixal.

O jogador, de 21 anos, tal como Record já escreveu, dá preferência a sair para Inglaterra, onde o Nottingham Forest tenta a sua contratação, ou Espanha. Se tal não ocorrer, alinhar na Liga dos Campeões pela formação de Pedro Martins é encarado com boa alternativa. Recorde-se que o internacional sub-21 português renovou até 2024 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 88 M€.