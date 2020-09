Adeptos do Flamengo usam redes sociais para ironizar eliminação do Benfica na Champions

Os adeptos do Flamengo, o anterior clube de Futebol treinado por Jorge Jesus, usaram na terça-feira as redes sociais para ironizar sobre a eliminação do Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na rede social Twitter, foram vários os 'memes' usados pelos adeptos "rubro-negros" para zombar da precoce derrota de Jesus.

"BENFICA ELIMINADO ahahahahah Que pena", escreveu o perfil identificado como "Tuê", que se identifica como um "flamenguista doente e sem cura".

"Estou muito triste, muito triste! Uma coisa bem chata está acontecendo com o Benfica. Ahahahahahahahahah. Muito triste", ironizou o perfil de "Reikrauss".

Outra das imagens amplamente partilhadas pelos adeptos do Flamengo foi fogo de artifício, com a legenda: "Torcida do Flamengo vendo o Benfica ser eliminado da Champions logo no primeiro jogo de Jorge Jesus".

O Benfica de Jorge Jesus perdeu na terça-feira com os gregos do PAOK Salónica, de Abel Ferreira, por 2-1, e ficou afastado da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões de futebol.

Numa terceira pré-eliminatória disputada a apenas uma só mão devido à pandemia covid-19, os encarnados perderam por 2-0 devido aos golos na segunda parte por Verthongen, aos 63 minutos, na própria baliza, e Andrija Zivkovic, aos 75, ex-jogador do Benfica, de nada valendo o tento apontado por Rafa, aos 90+4.

Com esta eliminação, o Benfica é relegado para a fase de grupos da Liga Europa, na qual já está o Sporting de Braga, enquanto a formação orientada por Abel Ferreira vai medir forças com os russos do Krasnodar no 'play-off' de acesso à 'Champions', este já a duas mãos.

A saída de Jesus do Flamengo para o Benfica deixou uma mágoa nos adeptos brasileiros, que pretendiam a continuidade do treinador na equipa sediada no Rio de Janeiro.

Em 13 meses, Jesus conquistou seis títulos nos 'canarinhos', entre eles o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores, o troféu de clubes mais importante do continente, com um futebol ofensivo, que privilegiou a posse de bola e rigor tático.

No mês passado, Jesus confessou que "não foi fácil" deixar o "paraíso" que foi a sua passagem pela equipa de futebol do Flamengo e que só o Benfica o "podia tirar do Brasil".





