Jorge Jesus promove quatro alterações, todas do meio-campo para a frente, tendo em vista a partida com o Famalicão (19h00), com as entradas de Gabriel, Rafa, Waldschmidt e Darwin e as saídas de Weigl, Pedrinho, Pizzi e Seferovic.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Gabriel, Taarabt, Rafa e Everton; Waldschmidt e Darwin





Suplentes: Helton Leite, Seferovic, Diogo Gonçalves, Pizzi, Weigl, Pedrinho, Nuno Tavares, Vinícius e FerroSiga o jogo AQUI