A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Belenenses SAD

Jorge Jesus convocou 21 jogadores para o jogo com o Belenenses SAD marcado para esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz.





No boletim clínico, constam dois nomes: André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito) e Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita).: Odysseas e Helton;Nuno Tavares, Vertonghen, Jardel, Otamendi, Grimaldo e Gilberto;Julian Weigl, Samaris, Diogo Gonçalves, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Pedrinho, Rafa e Everton;Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.