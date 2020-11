O onze do Benfica para o jogo com o Boavista

O Benfica defronta o Boavista no Estádio do Bessa, no fecho da 6.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas do treinador encarnado para esta partida.





Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Gabriel, Taarabt, Pizzi e Everton; Waldschmidt e DarwinLéo Jardim; Cannon, Devenish, Chidozie e Hamache; Reisinho, Show e Mangas; Angel Gomes, Paulinho e ElisSiga o jogo em direto AQUI