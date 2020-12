Grimaldo condicionado

Alejandro Grimaldo ainda não é opção para Jorge Jesus mas tal está mais perto de suceder. O lateral-esquerdo espanhol tem evoluído de forma favorável, já faz treino no relvado mas ainda não se exercita sem limitações, à imagem do que fazem os colegas de equipa.

O defesa está a contas com uma contusão muscular na coxa direita. O camisola 3 dos encarnados foi escalado como titular ante o P. Ferreira, no último dia 6, e até realizou parte do aquecimento, mas não conseguiu ir a jogo, sendo rendido por Nuno Tavares.