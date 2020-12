A lista de convocados do Benfica para o jogo com o V. Guimarães

Grimaldo, recuperado de lesão, bem como Vlachodimos e Vertonghen, ausentes na Taça de Portugal por opção, regressam aos convocados do Benfica para o jogo desta quarta-feira, da Taça da Liga, com o V. Guimarães.





Grimaldo recuperou de uma contusão muscular, que o fez falhar o jogo da Liga NOS, com o Paços de Ferreira, da Liga Europa, com o Standard Liège, e, no domingo, da Taça de Portugal, frente ao Vilafranquense, da 2.ª Liga.De regresso às opções do técnico Jorge Jesus estão também os habituais titulares Vlachodimos e Vertonghen, poupados no jogo da Taça, bem como Ferro e Julian Weigl, saindo o guarda-redes Svilar e o médio grego Samaris.O Benfica recebe o V. Guimarães, no Estádio da Luz, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga, com início marcado para as 21 horas.Odysseas e Helton;Vertonghen, Jardel, Ferro, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira;Julian Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Everton e Pedrinho;Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.