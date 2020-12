O onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

Com algumas baixas no plantel devido à Covid-19, o Benfica recebe esta terça-feira a visita do Portimonense, numa partida na qual os pupilos de Jorge Jesus estão obrigados a triunfar, sob pena de verem o Sporting escapar ainda mais no topo da tabela. Será nesse contexto que surgirá este encontro, no qual JJ aposta no seguinte onze inicial.





: Odysseas, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Rafa, Everton, Waldschmidt e Darwin: Helton, Ferro, Nuno Tavares, Samaris, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Cervi e Ferreyra.: Samuel; Anzai, Maurício, Lucas Possignolo e Fahd Moufi; Aylton Boa Morte, Dener, Willyan e Fali Candé; Fabricio e Luquinha: Ricardo, Anderson, Vaz Tê, Beto, Júlio César, Henrique, Lucas Tagliapietra, Casagrande e Fernando