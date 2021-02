O onze do Benfica para o jogo com o V. Guimarães: Darwin começa no banco

O Benfica recebe o V. Guimarães esta noite (19h00), num encontro da 17.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Jorge Jesus (que voltará a estar ausente do banco), com destaque para Darwin, que começará no banco.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt e Cervi; Everton e Seferovic





Suplentes: Svilar, Gabriel, Darwin, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos e MoratoSiga o jogo AQUI