Os convocados do Benfica para o jogo com o Famalicão

Jorge Jesus convocou esta 20 jogadores para o encontro desta segunda-feira diante do Famalicão, uma partida da 18.ª jornada da Liga NOS agendada para as 20 horas no Estádio da Luz. Uma lista na qual consta Helton Leite (já recuperado da Covid-19), mas onde não entram Luca Waldschmidt e Rafa, ambos a contas com problemas físicos. Além deste duo, estão aos cuidados do departamento médico André Almeida e Jardel.





Helton e Odysseas;: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto e Morato;: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho;: Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.