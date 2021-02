Depois do empate de ontem do FC Porto diante do Boavista, o Benfica pode este domingo ficar a um ponto dos dragões caso vença em Moreira de Cónegos. Confira as escolhas de Jorge Jesus para o encontro desta noite, que arranca às 20h15. Nota para a titularidade de Helton Leite, com Vlachodimos no banco.





: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Seferovic e Darwin.Suplentes: Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Gabriel, Waldschmidt, Cervi, Pizzi, Chiquinho, Pedrinho e João Ferreira.Pasinato; Ferraresi, Abdoulaye, Rosic e Abdu; D'Alberto, Filipe Soares, Fábio Pacheco e Lucas Silva; Walterson e Yan Matheus.Suplentes: Miguel, Ibrahima, André Luís, David Simão, Afonso Figueiredo, Reynaldo César, Galego, Derik e Rafael.