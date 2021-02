Resposta à pergunta de Toni, sobre a aposta na formação do Benfica: "Não há uma política de ziguezague. Se alguém quer apostar na formação, está aqui à frente. Sou eu. Quando apostamos seriamente na formação, diziam que não podíamos ser campeões com miúdos, que o Vieira queria era vender por causa das comissões. Tivemos um treinador para fortalecer e consolidar uma politica destas, os benfiquistas sabem o que se passou e o que fizeram ao treinador. Este ano, por causa dessa contestação, tenho de ter a sensibilidade daquilo que os sócios querem. Fizemos uma mescla de experiência. Não houve contratações por avulso. Foi o nosso departamento de scouting que visionou estes jogadores, têm os relatórios, o Jorge Jesus viu os jogadores e aceitou. O Jorge, o Rui, o Tiago Pinto e eu. Foi desta maneira que nós fizemos a equipa. Contrariamente ao que mutios possam pensar, houve muita gente a dizer que íamos passear no campeonato. São todos jogadores internacionais excepto o Gilberto. O único presidente, penso eu, na história do Benfica que pensou seriamente na formação fui eu. Quero investir no centro de formação. Por isso vai haver uma reunião a 1 de março para haver uma permuta do terreno que pretendemos para termos mais 6 campos de futebol e uma unidade hoteleira. Tudo que assenta em base no projeto do Benfica permitiu ter robustez financeira e ser dos clubes da europa mais rentáveis. A rentabilidade é para o Benfica. Continuo a manter esse sonho de ser campeão com uma equipa da formação. A pandemia vai atrasar. Ter um clube em que seja possível ser financeiramente estável e futebolisticamente. Desportivamente ganhador. Os sócios do Benfica têm de assumir. Vamos seguir esse caminho. O Rui Vitória fez o trabalho que fez, lançou jogadores, tal como o Bruno Lage e vêm dizer que so com miúdos não vamos lá. Aqueles que falam da formação são os mesmos que diziam que não vao la com miúdos e que diziam que eu é que fazia a equipa. Vamos ver para o ano o que vai suceder."



Responsabilidade pelos resultados: "O Jorge disse que era o responsável. Disse é que não podia ser responsável pelo que sucedeu. Se não tinha os jogadores para treinar, foi o que ele disse, não fugiu a nada até hoje. Eu não preciso de o estar a defender. Ele já deu mais do que provas do que é a sua qualidade como treinador. É ganhador, é um extraordinário profissional. Chega cedo, sai tarde. A derrota com o Arsenal está atravessada. Ele nessa noite não dormiu. Aquilo marcou-o tanto, da maneira como foi. Estávamos super convencidos, todos nós e os jogadores, que íamos ultrapassar o Arsenal. Infelizmente não conseguimos. Tivemos um lance decisivo para nós, o Darwin. Se faz o 3-1, acabava o jogo e pronto. Ficou atravessado. Temos de acreditar no que temos em casa porque são pessoas que já deram provas mais do que suficientes do que conseguem fazer."



"Se apontarmos aqui os jogadores, há aqui alguns jogadores que precisam de adaptação. Houve se calhar um fator que não ponderámos, que foi um erro: a adaptação dos jogadores. Temos experiência o que é um jogador adaptar-se ou não, o que é certo é que não é pela falta de qualidade deles. São todos internacionais. É preciso tempo. O treinador é que escolhe. Temos um departamento de scouting altamente profissional. O treinador está cá, está lá o Rui Costa, que é hoje o responsável máximo. Está a acumular o cargo de administrador com o de diretor-geral. E depois estou eu. Existe diálogo entre todos. Em relação ao Rui Costa, ele tem feito um trabalho extraordinário, de dedicação ao Benfica, de benfiquismo. Ao contrário do que dizem, ele nem está renumerado. Está a trabalhar grátis, agora é dirigente do Benfica. Nós não podemos ser renumerados. Ele tem feito um trabalho fantástico. Quando as pessoas dizem que não há mística, está lá o Rui Costa e o Luisão. Ele até me está a surpreender. Aquilo que ele fazia e o que está a fazer, tem feito um trabalho extraordinário. A sintonia é de tal ordem que faríamos exatamente o mesmo. Talvez devêssemos ter sido mais teimosos no meio-campo. Agora, até veio finalmente o Lucas Veríssimo, que o Jorge Jesus queria. Não o conseguimos trazer na altura, que era quando o queríamos trazer, mas veio em Janeiro. É outro jogar que todos conhecem, o que se fala do Lucas, um jogador de craveira reconhecida."



Contratações: "Foi um plano que foi possível fazer-se com as exigências do Jorge Jesus daquilo que ele entendia. Ele teve uma voz ativa. Qualquer contratação foi decidida por mim, pelo Jorge Jesus, pelo Rui Costa e pelo o Tiago Pinto. Há total sintonia, completa. Nós estamos agarrados uns aos outros. Estou lá todos os dias, de manhã até à noite. Agora até tenho dormido lá nos últimos tempos. Há um compromisso entre todos nós. Não há um benfiquista que não criasse expectativas com o plantel que temos. Há muita gente que dizia que o Benfica ia passear neste campeonato. Sabemos do plantel que temos, dos jogadores que temos. Normalmente desvalorizamos sempre. Um exemplo: o Matic. Quando ele veio para o Benfica, diziam que só tinha pernas grandes. O que é que foi depois o Matic? O Salvio quando veio para o Benfica, diziam que não vale nada, que só metia a cabeça no chão e corria. Depois vimos quem era o Salvio. O Enzo Pérez chegou, foi emprestado. Quando regressou, passou a jogar a 8 graças ao Jorge Jesus. Toda a gente hoje tem saudades do Enzo. O Di María, lembrou-me de dizerem: ‘porque é que foram comprar este trinca-espinhas?’. Que era um habilidoso, mas mais nada, não ia ser ninguém no futebol. Viram o que foi o Di María. O David Luíz, quando o Fernando Santos o lançou, teve azar em dois golos, o que disseram dele."



Planeamento da época: "Hoje fazíamos igual. Quando contratámos Jorge Jesus, eu, o Rui Costa e o Tiago Pinto tínhamos sempre uma equipa sombra no Benfica. Graças a um departamento altamente profissionalizado do scouting do Benfica. Quando o Jorge veio, entregou-me um documento com os jogadores que pretendia e não houve um jogador que o Jorge não dissesse que sim. Ele queria o Cabrera, entendemos que não o devíamos contratar porque pediam-nos 15 milhões de euros e o Espanyol devia-nos 15 milhões de euros e queria fazer contas. Outro defesa central, o Kosch, ele também queria. O Rui Costa foi com o Tiago Pinto à Alemanha para contratá-lo a ele e o Waldschmidt, mas esse não havia hipótese porque já tinha compromisso com outro clube. O Everton, o Jorge Jesus fez uma pressão fantástica e disse: ‘Oh Luís, precisamos deste jogador. Este não pode falhar’. Fomos comprá-lo. Toda a gente conhece o Everton, jogador fantástico, internacional brasileiro. O Darwin também foi pedido do Jorge exclusivamente. Lá foi o Rui Costa para Almería para o contratar. Curiosamente estava também identificado pelo scouting do Benfica. O Otamendi veio porque o Rúben Dias tinha saído, o Vertonghen foi também contratado com o consentimento dele [Jesus]. Não era bem o que ele queria, mas nós também não podíamos comprar o Cabrera. Então entendemos que era um jogador experiente e o Jorge disse para irmos por aí, que não havia problema nenhum. Quis o Gilberto, contratámos o Gilberto. O Pedrinho era um jogador que não foi contratado quando o Jorge estava cá. Ele até disse que se fosse ele a escolher, escolhia outro. Mas quando ele já estava a treinar aqui, chegou ao pé de mim e disse: ‘Luís, enganei-me. O Pedrinho é um craque. Tenho é de o preparar bem, mas é um craque. Tem um pé esquerdo diabólico’."



Estabilidade financeira do Benfica: "É revoltante o que fazem às pessoas, ao treinador, ao presidente. É revoltante a pressão que fazem. Este clube não pode ser vivido assim. Este clube vive de vitórias, mas há alturas em que não podemos ganhar. Não ganhámos, não ganhámos. Temos de estar unidos na derrota e na vitória, se não, levam-nos ao passado. Estabilizar um clube destes… Tenho muito orgulho em dizer isto: em Março do ano passado éramos dos clubes mais rentáveis da Europa e éramos dos clubes com maior robustez financeira. Tudo graças à formação do Benfica. Mas depois vínhamos com aquela falácia: ‘o Vieira quer é vender’. Não há nenhum clube em Portugal que não tenha de vender. Só é possível um clube ter um trajeto vitorioso se tiver equilibrado financeiramente. No dia em que o Benfica deixar de se equilibrar financeiramente em prol dos resultados desportivos, vai tudo por aí abaixo. Começam a haver hipotecas, tudo. Mas comigo não vai ser assim. Comigo o pensamento é que foi assim que trouxe o Benfica até aqui e é assim que vai continuar."



Continuidade de Jorge Jesus: "Jesus vai continuar. Por que tem de sair? Não é compoetente? Toda a gente dizia que o Jesus tinha de vir para o Benfica, que foi quem deu o melhor futebol ao Benfica. Até as outras listas apoiavam. Toda a gente apoiava o Jorge Jesus. Tem provas dadas neste clube, tem 12 titulos. Quando defendo Jorge Jesus, ele não precisa. Ele tem 12 títulos. É o treinador que mais títulos conquistou. Por aquilo que se passou, as pessoas não entendem. Há uma realidade que as pessoas não estão a entender. Passou-se dentro daquela casa. Estou lá todos os dias. Se porventura não houver a imunidade de grupo no próximo ano, o Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. Sai do hotel equipado, vai para o estádio, entra em campo e acaba o jogo. Palestra ao intervalo dentro de campo. Sai direto para o autocarro, depois para o hotel e jantamos lá. Nunca mais. É impensável para mim ver 27 pessoas infetadas em 8 ou 9 dias. Pedi ao presidente do Nacional para adiar o jogo: Ele disse ’não posso’. Mas se emprestasse o Diogo Gonçalves já adiava o jogo. Nem há solidariedade nenhuma. Eu já fui muito solidário com o Nacional. Eu não, o Benfica. Já fomos muito solidários. Tirando até 2009. Tenho uma magoa. Ele sabe. Tivemos a seguir alguns treinadores. A partir de 2009, só tive três treinadores. Depois Rui Vitória, que em 36 meses ganhou seis títulos. É o treinador do tetra. O que fizeram? O que escreveram? Vieira, vai para rua. Vitória na rua. No dia em que falei com o Rui Vitória. Não tenho nenhuma animosidade. Falei abertamente com o Rui. Já não era bom para o Rui. Depois veio o Bruno Lage era o novo Mourinho, tudo era bonito. Fizemos uma primeira volta. So perdemos com o FC Porto, mas estávamos isolados. As coisas correram-nos mal. Depois veio o Covid. Perdemos com FC Porto e Sp. Braga. Depois paramos o campeonato. O Bruno Lage não era treinador para o Benfica, não tem ideias. Certo é que Bruno Lage teve a coragem de pegar. Ferro, Florentino e João Félix. Como é que o Benfica vai ganhar com miúdos? Diziam que estávamos a por jogadores na montra. Na altura, ano era para por na montra. Os benfiquistas têm de saber o que querem. Experiência ou formação."



Importância dos adeptos: "O 12º jogador é muito importante para o Benfica, principalmente fora. Nós é que enchemos casas. Aqui tem 55 mil, 60 mil pessoas. Esse público que estava aqui arrastava o Benfica para as vitórias. Faz muita falta o público nos estádios. O acompanhamento que fazem à equipa, o carinho que recebem. Tudo isso influencia o comportamento dos jogadores. Cria uma química especial dentro de campo, os jogadores estão sempre a pensar nos adeptos."



Divisão no clube: "Não entendo esta fratura. Já no tempo da ditadura o Benfica foi um clube democrático. Era a instituição mais democrática. Em cada três sócios, dois votaram em mim. Não percebo a contestação. No Benfica, se não houver estabilidade, se não houver unidade, dificilmente ganhamos. Foi por este comportamento que o Benfica demorou vários anos a chegar ao bi, 39 anos para o tri. Os críticos falam sempre do penta. Nunca tínhamos feito um tetra. Isto só foi possível porque houve uma estabilidade. O Benfica preparou-se a partir de 2009 para ser um clube vencedor. Independentementedos percalços, estivemos em duas finais europeias. Na outra, fomos espoliados. Escamotearam os três penaltis. A palavra certa é dizer que roubaram o Benfica. Foi preciso os espanhóis denunciarem para cá em Portugal se falar. O Benfica fez um bi, um tetra e lutou pelo penta e sofre um golo aos 90 minutos. Se o jogo com o FC Porto terminasse empatado, éramos campeões. O Herrera nunca mais repete esse pontapé. Esse percurso todo só foi possível com estabilidade. Na derrota vê-se os verdadeiros benfiquistas. Ao ganhar todos batem nas costas. Há coisas que marcam na derrota. Receberam-nos em Lisboa como se fossemos campeões depois do Chelsea. Tínhamos perdido o título nos últimos segundos. Perdemos a Taça nos últimos minutos. Quando Jorge Jesus subiu e chegou ao pé de mim, tive pena. Estava marcado com cuspidelas. Disse-lhe: 'vais para o balneário, com a cara levantada e já vou ter contigo'. Tive de estar à espera da cerimónia. Tinha de respeitar o V. Guimarães. Cumprimentei o Júio Mendes. Não vi ninguém comigo, só estava o João Gabriel. Tive de descer as escadas sozinho para ir ter com a equipa. Os benfiquistas não podem estar assim. Adeptos não podiam ter reagido assim. Na altura, aquilo era para o JJ desaparecer. Não havia ninguém que quisesse. A mim faziam-me confusão. Pensei ‘este homem levou-nos a todas as finais, por que tem de sair?’ Pensei pela minha cabeça e disse ‘vais cá ficar’. Depois Jesus continuou e ganhámos tudo daí para a frente. A final com o Sevilha não foi perdida. Levaram-na. Propositadamente entenderam que tínhamos de perder."



"Tudo que seja pela verdade desportiva. Façam tudo que seja possível. Só não pode ser assim. Não é só a arbitragem. É mais num local próprio que temos de falar. Presidente, leia com atenção. Não vale a pena andar a disparar, já bastam os comentadores. Quem é presidente do clube não deve fazer. Isso é uma indústria. É aquela que gera mais receitas. Temos de virar isto ao contrário."



Arbitragens?: "Eu não posso dizer que sou vou dizer alguma coisa, lá vou 200 dias. Não quero. Já falei esta semana, entregamos a carta ao presidente da FPF para que mal acabe o campeonato que haja os estados gerais secretário de estado, presidente da Liga, APAF, associação treinadores. Temos de dar a volta a isto. As cosias não estão bem. Quando veio o VAR pensamos que acabou a contestação, mas não acabou como complicou. Há lances. Já tive a oportunidade de ir ao VAR. Estou a falar do Moreirense. Não viu os penáltis. Não viu porquê? Há algo que está mal. A própria FPF vai estar sensibilizada para algo se fazer. Quando disse 'venham árbitros estrangeiros', todos ficam ofendidos, mas agora veio um inglês contradizer. Parece que em Portugal só temos cegos. Não há um comentador, dirigente que diga e venha dizer "é penalti".



Covid-19 é o principal culpado pelos resultados?: "Tem um componente muito forte e eu diria que era o principal. Há culpas também minhas, mas aquilo que é o principal é o mês de janeiro onde nós fomos fustigados a sério."



Casos de Covid-19 na equipa: "Mas isto não desculpa nenhuma, é uma raridade. O principal objetivo de um jogador de futebol é correr todos os dias, e não pode. Eu nunca vi, tirando nos lares, 27 casos, tirando os lares, num curto espaço de tempo. O Jorge [Jesus] esteve fora do Benfica cerca de cinco dias, também não treinava. Houve um tempo no Benfica em que nada foi normal. Independetemente disso ter acontecido, não faltou profissoinalismo, dedicação e trabalho. Praticamente não tínhamos contacto uns com os outros por causa desta situação, mas hoje as coisas já estão a ficar diferentes. As situação pode começar a normalizar, com mais precalço ou menos precalço. [Desde que testei positivo] Eu não consigo subir um lanço de escadas do Seixal sem parar e antes não me acontecia, o médico disse que ia melhorar. O meu estado mantém-se igual, dizem-me que vai melhorar e ainda não melhorou, dizem-me que tenho de esperar. Vamos lá ver."



Responsabilidade: "O principal responsável só posso ser eu. Os sócios elegeram-me, na hora da derrota não vale a pena andar atrás de fantasmas. Sou eu o responsável. Na hora da derrota tem de aparecer sempre quem lidera o clube. Devo ser dos presidentes mais titulados do Benfica, ganhei seis campeonatos, quando ganhámos o tetra não dei uma entrevista, pois foi uma vitória dos benfiquistas. Não de uma pessoa só. Acho que é importante e que não sirva de desculpa para ninguém. O Jorge falou, emocionou-se, estou sempre no Seixal. Sei o que se passa naquela casa. O mês de janeiro fomos fustigados... Quando tentámos adiar o jogo com o Nacional, nessa semana tivemos uma tempestade perfeita, com 27 casos de covid, dez eram jogadores. Os benfiquistas não devem minimizar o que se passou. Quando ficamos negativo não está resolvido, tanto para mim como para um atleta. E até houve colegas e amigos que estranhavam, 'a equipa só corre uma parte...'. Os jogadores corriam normalmente entre 9 e 12 quilómetros e não correm mais de sete quilómetros. Isto não é desculpa. É realidade. Eu sou ser humano, os jogadores também, mas a sua profissão é correr".



Momento da equipa de futebol: "Neste momento ninguém baixou os braços. Até ser matematicamente possível vamos lutar para ser campeões. Temos Taça para conquistar. Ninguém baixa os braços, que acreditem sempre. Já ganhámps um campeonato com 8 pontos de atraso. Só assim vale a pensar ser Benfica. Para isso é importante estarmos juntos, que os adeptos e sócios apoiem a equipa. Envolve toda a gente. Temos de estar unidos, a pensar sempre que é possível lá chegar."



Palavra aos benfiquistas: "Hoje é um dia muito especial, são 117 anos de uma história nobre, singular em Portugal e em todo o Mundo, onde todos nós sentimos vaidosos. História de amor a um clube. Quero cumprimentar todos os benfiquistas, hoje era um dia normal para nós celebrarmos neste pavilhão, se não fosse a pandemia. Brevemente veremos qual a oportunidade para estarmos todos juntos. É um dia de simbolismo para o benfiquismo, é uma manhã e iremos caminhar pela tarde."



18h30 - Arranca a entrevista ao presidente do Benfica.



- Em dia de aniversário do Benfica, Luís Filipe Vieira concede este domingo uma entrevista à BTV na qual deverá passar em revista os mais importantes temas da atualidade do clube. Em especial o momento desportivo da equipa de futebol, com a recente eliminação da Liga Europa e uma grande desvantagem para o líder Sporting na ordem do dia. Uma entrevista que poderá acompanhar ao minuto no site de Record. Fique por aí!