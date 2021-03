A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Boavista

O Benfica divulgou ao princípio da tarde a lista de convocados para o jogo da 23.ª jornada da Liga NOS com o Boavista, agendado para as 18 horas no Estádio da Luz.





Vertonghen e Darwin voltaram à convocatória, tal como Jorge Jesus avançara ontem Helton e Odysseas;: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel;: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Adel Taarabt, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.