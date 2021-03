A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Sp. Braga

Jorge Jesus convocou 22 jogadores para o encontro do Benfica no terreno do Sp. Braga, no domingo (20h00), referente à 24.ª jornada da Liga NOS. Nota para a ausência de Gonçalo Ramos.



LISTA DE CONVOCADOS





Guarda-redes: Odysseas e Helton;Defesas: Jardel, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Lucas Veríssimo e Nuno Tavares;Médios: Taarabt, Pizzi, Rafa, Julian Weigl, Gabriel, Everton, Diogo Gonçalves, Cervi, Chiquinho e Pedrinho;Avançados: Seferovic, Waldschmidt e Darwin.