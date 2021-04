A lista de convocados do Benfica para o jogo com o P. Ferreira

O Benfica divulgou esta sexta-feira a lista de 21 convocados para o jogo com o Paços de Ferreira referente à 26.ª jornada da Liga NOS, agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio Capital do Móvel, encontro com arbitragem de Hugo Miguel.





Pizzi, que cumpriu castigo na jornada anterior, está de regresso às escolhas de Jorge Jesus.Guarda-redes: Helton e Odysseas;Defesas: Lucas Veríssimo, Gilberto, Vertonghen, Jardel, Otamendi e Grimaldo;Médios: Everton, Pedrinho, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves e Rafa;Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos, Seferovic e Waldschmidt.