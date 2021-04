A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

Jorge Jesus convocou 21 jogadores para o jogo com o Gil Vicente marcado para as 18 horas no Estádio da Luz.





: Helton Leite e Odysseas;Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto e Lucas Veríssimo;Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho;Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.