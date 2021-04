O onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

Vindo de uma inesperada derrota caseira, diante do Gil Vicente, o Benfica visita esta tarde, a partir das 19 horas, o reduto do Portimonense, numa partida na qual as águias estão obrigadas a vencer para recuperar o terceiro posto e aproveitar também o deslize do Sporting. Eis as escolhas de Paulo Sérgio e Jorge Jesus para este embate.





Samuel; Fahd Moufi, Maurício, Lucas Possignolo e Fali Candé; Dener, Jafar Salmani, Willyan e Aylton Boa Morte; Fabricio e Beto: Ricardo, Ewerton, Anderson, Henrique, Luquinha, Bruno Moreira, Lucas Tagliapietra, Poha e Lee: Helton Leite; Otamendi, Lucas Veríssimo e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, Pizzi, Gabriel e Grimaldo; Rafa e Seferovic: Odysseas, Gilberto, Everton, Darwin, Waldschmidt, Cervi, Chiquinho, Pedrinho e Gonçalo Ramos