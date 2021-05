Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o V. Guimarães marcado para as 20 horas no Estádio D. Afonso Henriques.





Odysseas; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Gabriel, Taarabt e Nuno Tavares; Pedrinho, Darwin e Seferovic.Suplentes: Helton Leite, Grimaldo, Vertonghen, Everton, Chiquinho, Pizzi, Weigl, João Ferreira e Gonçalo Ramos.Trmal; Falaye Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Sílvio; André André, Pepelu e Marcus Edwards; Rochinha, Óscar e Ricardo Quaresma.Suplentes: Jhonantan, Suliman, Bruno Duarte, Lyle Foster, Wakaso, Ouattara, André Almeida, Amaro e Hélder Sá.