Vlachodimos e internacionais sub-21 já integraram treino do Benfica

O guarda-redes grego Vlachodimos e os internacionais sub-21 portugueses Tomás Tavares, Florentino, Gedson, Jota e Gonçalo Ramos já integraram, nesta terça-feira, o treino do Benfica, depois de terem efetuados testes médicos na véspera.

Para os jogadores que estiveram no Europeu de sub-21 e para Vlachodimos foi o primeiro treino com a equipa para a época 2021/22, em trabalho no relvado, depois de na segunda-feira a maioria do grupo já ter trabalhado no centro de estágios do Seixal.

Chiquinho, David Tavares, Ferro, Paulo Bernardo, Cervi, Gabriel, Grimaldo, Henrique Araújo, João Ferreira, Weigl, Svilar, Nuno Tavares, Samaris, Pizzi, Samuel Soares, Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Krovinovic e Waldschmidt, que foram os primeiros jogadores em testes físicos, estiveram no relvado, mas também o reforço Gil Dias, Samaris e André Almeida, a recuperarem de lesões.

Helton Leite, Gilberto, Morato e Vinicius, que estiveram no Brasil, cumprem isolamento, devido à pandemia da covid-19, enquanto Lucas Veríssimo, o reforço Rodrigo Pinho e Darwin, estão entregues ao departamento médico.

De fora dos trabalhos estão ainda Rafa, que esteve em representação da seleção portuguesa, eliminada no domingo do Euro'2020, e Vertonghen (Bélgica), Seferovic (Suíça), Otamendi (Argentina) e Everton (Brasil), ainda ao serviço das respetivas seleções, e que só irão integrar os trabalhos mais tarde.