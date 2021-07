João Mário ainda à espera do Inter

Um processo que está mais avançado, mas agora parado, é o de João Mário. Com um acordo entre o médio e o Benfica, bem como entre as águias e o Inter, a bola está no lado da formação italiana.





É que o campeão da Serie A terá de informar o Sporting relativamente à proposta do Benfica para oficializar o ‘sim’ às águias e dar as 48 horas úteis para a formação verde e branca acionar o direito de preferência se assim entender. À espera que o processo avance, João Mário permanece tranquilo.