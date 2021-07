Vertonghen e Seferovic integraram treino do Benfica

O belga Jan Vertonghen e o suíço Haris Seferovic integraram, esta quarta-feira, o treino do Benfica, depois de os dois futebolistas terem estado ao serviço das respetivas seleções no Euro'2020.

O central Vertonghen saiu do torneio com a eliminação da Bélgica, que tinha afastado Portugal nos oitavos de final, pela Itália, por 2-1, já nos quartos da competição, fase em que também a Suíça, de Seferovic, foi eliminada pela Espanha (1-1, 1-3 nos penáltis).

O treinador Jorge Jesus recebeu os dois reforços na sessão matinal desta quarta-feira, no centro de estágios, no Seixal, em novo treino depois de na terça-feira a equipa ter efetuado duas sessões, com treino de manhã, já com o reforço João Mário integrado, e um jogo particular à tarde.

No encontro particular, os encarnados empataram sem golos com o Belenenses SAD, num teste em que Jorge Jesus apresentou dois grupos em cada parte.

Helton Leite, Gilberto, Ferro, Morato, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Carlos Vinicius entraram de início, e Vlachodimos, Tomás Tavares, Samaris, Florentino, Gil Dias, Gabriel, Paulo Bernardo, Gedson, Jota, Chiquinho e Henrique Araújo, jogaram na segunda parte.

As águias voltam a jogar na sexta-feira, diante do Casa Pia, da II Liga, no Seixal, às 19 horas.