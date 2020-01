2.500 adeptos do Benfica em Alvalade

O Benfica esgotou a totalidade dos bilhetes que lhe foram confiados para a deslocação ao Estádio José Alvalade, agendada para amanhã a partir das 21h15, a contar para a 17ª jornada do Campeonato. Os encarnados colocaram à venda 2.500 ingressos, (a 31 euros cada) para o sector afeto ao clube da Luz no recinto do rival. Os bilhetes acabaram por esgotar ontem em escassas horas.

Os encarnados informaram que a concentração de adeptos rumo a Alvalade no dia do encontro será a partir das 17h00, na Praça Centenarium, no Estádio da Luz. O cortejo arranca para o recinto dos leões pelas 18h30, com o devido acompanhamento policial.