3-0 do Benfica-Marítimo considerado autogolo e não bis de Vinícius

Afinal Vinícius não fez um hat-trick no Benfica-Marítimo. 0 3-0 foi considerado pela Liga um autogolo de Grolli porque assim consta no relatório do árbitro. Enquanto decorria o encontro, o organismo atribuiu no Twitter o golo ao jogador brasileiro das águias. O lance ocorreu ao minuto 31.





Os golos do Benfica foram apontados aos 8, 17, 31 e 55'. Vinícius destruiu a defesa do Marítimo e foi o principal obreiro da goleada. Pizzi, que cumpriu o jogo 250 com a camisola encarnada foi o autor do primeiro. O médio abriu a lata e deu o mote para a goleada das águias.