Outra conclusão desta pré-época passa pela confirmação de que o 4x3x3 se mantém como sistema preferencial de Rui Vitória, apesar de o 4x4x2 ser alternativa que promete vir a ser muito utilizada, principalmente em casos de desvantagem no marcador. No meio-campo a três, o reforço interno Gedson ganhou claramente o seu posto e chega ao final da preparação como jogador mais utilizado, com 454 minutos, mais 11 do que André Almeida (443’).