À atenção do Benfica: gigante europeu entra em contacto com Cavani

O Benfica pode ter ganho um concorrente de peso na luta por Edinson Cavani. Segundo o portal francês 'Le 10 Sport', o Bayern Munique terá nas últimas horas avançado para contactos diretos com a equipa de representação do avançado, nomeadamente com o seu irmão e empresário, procurando nesse primeiro contacto perceber a situação e as condições para uma eventual contratação.





De acordo com a referida publicação, o conjunto bávaro está no mercado em busca de uma alternativa a Robert Lewandowski, surgindo o dianteiro uruguaio, de 33 anos, como alvo preferencial para esse posto, até porque por estar sem clube seria uma opção financeiramente mais acessível do que outros possíveis alvos. Ainda assim, tal como no caso do Benfica, a questão salarial poderá complicar, ainda que o Bayern Munique tenha em teoria maior capacidade para atender aos pedidos do ex-jogador do Paris SG.