À atenção do Benfica: Lazio entra na corrida por Carlos Fernández

Carlos Fernández tem sido associado ao Benfica mas os encarnados enfrentam um novo concorrente pelo avançado espanhol de 24 anos. Depois do Celta de Vigo, a Lazio também está interessada em contratar o jogador de 24 anos que na última época atuou no Granada por empréstimo do Sevilha.





De acordo com o 'Estadio Deportivo' o emblema italiano, que vai disputar a Liga dos Campeões, pediu informações à equipa andaluz e pode mesmo avançar com uma proposta formal nos próximos dias. Ainda assim, a publicação refere que nesta altura existiram apenas "contactos primários", enquanto que "com o Benfica as negociações duram há vários dias".