A camisola que o Benfica tem à venda: «Puerto uma naçom, Benfica no coraçom»

O Benfica tem à venda no seu site uma camisola vermelha com uma mensagem no mínimo curiosa. Impresso na parte da frente aparece um coração retilíneo, por baixo do qual pode ler-se 'Puerto uma naçom, Benfica no coraçom'. A primeira frase está a azul e a segunda a branco.





A peça custa 19,99 euros, preço para não sócios, e 17,99 para sócios. E há vários tamanhos disponíveis, de S a XXL...Há uma outra, em branco, onde pode ler-se 'Bibó Benfica'. Os preços e os tamanhos são os mesmos.