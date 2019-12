A classificação do Benfica no grupo em tempo real: Lyon reduz mas águias têm agora boa vantagem

72' -, com o Benfica a vencer por 2-0 e o Leipzig por 2-1. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-7 em golos)2.º Zenit, 7 pontos (7-8)3.º Benfica, 7 pontos (9-11)4.º Lyon, 7 pontos (8-8)58' -. Se mantiver este resultado, fica na Europa independentemente do resultado do outro jogo. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-7 em golos)2.º Zenit, 7 pontos (7-8)3.º Benfica, 7 pontos (9-11)4.º Lyon, 7 pontos (8-8)50' -, que reduz diante do RB Leipzig (1-2). Ainda assim, mantém-se tudo igual na classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-7 em golos)2.º Zenit, 7 pontos (7-7)3.º Benfica, 7 pontos (8-11)4.º Lyon, 7 pontos (8-8)21h06 - Golo do Benfica. Numa altura em também começou em França,. O Lyon fica em 4.º por ser a pior equipa no mini-campeonato entre russos, portugueses e frances. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-6 em golos)2.º Zenit, 7 pontos (7-7)3.º Benfica, 7 pontos (8-11)4.º Lyon, 7 pontos (7-8)20h50 - Intervalo nos dois jogos. O RB Leipzig está a vencer o Lyon por 2-0 e o Benfica continua empatado. Devido ao resultado do jogo em França,. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-6 em golos)2.º Zenit, 8 pontos (7-6)3.º Lyon, 7 pontos (7-8)4.º Benfica, 5 pontos (7-11)33' -para 2-0. Recorde-se que, assim, o Benfica 'só tem de vencer o Zenit na Luz, seja com que resultado for. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (10-6 em golos)2.º Zenit, 8 pontos (7-6)3.º Lyon, 7 pontos (7-8)4.º Benfica, 5 pontos (7-11)9' - O RB Leipzig marca em Lyon e ajuda o Benfica, que. Eis a classificação:1.º Leipzig, 13 pontos (9-6 em golos)2.º Zenit, 8 pontos (7-6)3.º Lyon, 7 pontos (7-7)4.º Benfica, 5 pontos (7-11)1' - Arrancam os dois jogos do grupo G.1.º Leipzig, 11 pontos (8-6 em golos)2.º Zenit, 8 pontos (7-6)3.º Lyon, 8 pontos (7-6)4.º Benfica, 5 pontos (7-11)O Benfica recebe o Zenit, na 6.ª e última jornada da Liga dos Campeões. Os encarnados, já sem hipótese de chegar aos oitavos de final da Champions, tentam ainda garantir a passagem para os 16 'avos' da Liga Europa. Estas são as contas dos campeões nacionais, ao qual só o triunfo interessa. Siga a classificação em tempo realApura-se para os 16-avos-final da Liga Europa se vencer por 2-0 ou por diferença de três golos (de forma a anular a derrota por 3-1 na Rússia); ou se ganhar ao Zenit, seja qual for o resultado, e o Lyon perder em casa com o RB Leipzig.Fica em último lugar do Grupo G e, em consequência, afastado das competições da UEFA.