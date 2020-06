A crise no Benfica ao minuto: Bruno Lage chegou ao Seixal ainda antes das 8 horas

Em relação às acusações de Bruno Lage na conferência de imprensa, os encarnados sabem que o treinador setubalense estava a referir-se a Jorge Jesus, de quem Vieira se considera "muito amigo" e que classifica como "grande treinador".



9h30 - Para hoje está prevista uma reunião decisiva entre Vieira e Bruno Lage. A questão é que despedir o treinador custa 5,5 milhões de euros (tem contrato até 2024), pelo que a SAD vai tentar um acordo de rescisão.



dirigiu-se ao plantelapós a derrota com o Santa Clara, usando palavras de conforto e confiança para com a equipa. O presidente do Benfica pediu para os jogadores deixarem o desaire com o conjunto insular para trás e focarem-se no que resta do campeonato e que o disputem com total empenho e respeitando a camisola que representam.



O Benfica começa a preparar hoje o jogo com o Marítimo, existindo nesta altura a dúvida se será Bruno Lage a orientar o treino.



9h01- Continuam a chegar os jogadores do Benfica ao centro de treinos. Há pouco foi a vez de Adel Taarabt.



A sucessão de Bruno Lage já começa a ser estudada por parte dos homens-fortes do futebol benfiquista e, de acordo com o que Record apurou, o nome de Marco Silva está na linha da frente para ocupar o lugar. O treinador, que já orientou Estoril, Sporting, Olympiacos, Watford e que, até dezembro, esteve no comando do Everton, está bem cotado nas hostes benfiquistas e pode vir a ser a solução no imediato



8h48 - Luís Filipe Vieira ainda não foi visto a entrar no Seixal mas isso não significa que não tenha chegado já. Quanto a Bruno Lage, entrou no centro de treino das águias antes das 8 horas.



A suspeição levantada por Bruno Lage depois do jogo com o Santa Clara, de que existem treinadores a pagar almoços, jantares e viagens a jornalistas, para serem promovidos, caiu mal internamente. De acordo com o que Record apurou, o técnico já tinha ameaçado lançar este tema publicamente, mas tinha sempre sido aconselhado a não o fazer, ou, pelo menos, a escolher o melhor momento para o efetuar.



8h34 - Além do treino, para esta manhã está prevista uma reunião entre Bruno Lage e Luís Filipe Vieira.





8h28: Os jogadores também já começam a chegar ao Seixal. Agora foi a vez de Florentino.8h01 - Bruno Lage já se encontra no centro de treinos do Benfica.Bruno Lage tem os dias contados no Benfica. Ao que Record apurou, a possibilidade de o treinador deixar os encarnados no imediato é muito forte. Tudo vai ficar decidido hoje, numa reunião com o setubalense. Os responsáveis dos campeões nacionais consideram não haver condições para que o treinador continue e mesmo os jogadores entendem existir esgotamento. Acompanhe aqui tudo ao minuto: