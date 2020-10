Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Belenenses SAD, 2-0: a lei de Darwin Deu o mote para lidar com a dúvida (uma autêntica fera à solta) e, com Waldschmidt em campo, foi dele o golo que selou a vitória





• Foto: Pedro Ferreira