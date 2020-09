A despedida de Ferro a Rúben Dias: «Boa sorte, irmão!»

Francisco Ferreira, conhecido no futebol como Ferro, fez dupla com Rúben Dias durante praticamente toda a formação no Benfica e ainda na última época e meia na equipa principal. Depois de anos lado a lado, os defesas foram agora separados, com a ida de Rúben Dias para o Manchester City.





Na hora da despedida, Ferro fez questão de desejar "boa sorte" ao colega de equipa, a quem chama de "irmão".