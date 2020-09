A emotiva mensagem da mulher de Luisão no hospital

Brenda Mattar, mulher de Luisão, publicou uma mensagem nas redes sociais de apoio ao ex-jogador do Benfica. O antigo capitão das águias sofreu uma queda em casa há mais de uma semana, "bateu com a cabeça" e está ainda internado num hospital.





"Deus permite que a luta chegue ao limite das nossas forças, ao limite da nossa fé e confiança para que quando em nós acabarem as possibilidades, as possibilidades de Deus comecem a surgir. Não importa qual seja o seu deserto, Deus é contigo! Não importa o tamanho da luta, Deus é maior! Não importa o tempo, Deus lhe recompensa infinitamente mais! O deserto de hoje será o testemunho da sua vitória amanhã!", publicou Brenda Mattar nas Insta Stories, a par de uma fotografia no Hospital da Luz.Já ontem Luisão utilizou as redes sociais também para dar conta do seu estado de saúde. "Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta Benfica e o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa, por ter batido com a cabeça causando algumas lesões. Irá transformar-se ainda em mais motivação no preço que estou disposto a pagar para elevar o nome do Benfica. Isso foi há uma semana e infelizmente eu nem conseguia pegar no telefone... Agradeço as mensagens de todos, do fundo do meu coração", vincou o agora diretor-técnico na conta pessoal de Instagram.