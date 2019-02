À espera de 50 mil na Luz

O Estádio da Luz deverá receber, esta noite, no jogo frente ao Chaves, uma lotação a rondar os 50 mil espectadores. Praticamente a mesma casa que assistiu ao empate a zero com o Galatasaray, na última quinta-feira, em jogo que confirmou a passagem das águias aos oitavos-de-final da Liga Europa.

O facto de o jogo ter sido marcado para uma segunda-feira à noite (21h15) leva os responsáveis encarnados a afastarem a possibilidade de lotação esgotada mas, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o número de adeptos com lugar garantido na Luz ultrapassa os 50 mil. No entanto, muitos detentores de Red Pass acabam por não marcar presença em alguns jogos, o que leva a assistência a diminuir consideravelmente.

A melhor casa da época, refira-se, continua a ser a receção ao FC Porto, clássico que foi visto ‘in loco’ por 61.567 adeptos.