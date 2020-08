A foto enganadora de Vertonghen que agitou as redes sociais

No dia em que foi confirmado o interesse do Benfica, Vertonghen colocou uma fotografia no Instagram em que se vê uma piscina e a bandeira de Portugal.





A publicação, feita a meio da tarde, fez com que se pensasse que o central estaria já no nosso país para negociar com os encarnados, mas a verdade, sabe o nosso jornal, é que a foto em questão foi tirada em Espanha. O internacional belga nunca jogou no país vizinho, mas está a passar alguns dias de férias do lado de lá da fronteira. Depois de ter deixado o Tottenham, Vertonghen tem sido apontado à Roma de Paulo Fonseca e ao Manchester City de Guardiola.